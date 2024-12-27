Ціна Exeedme (XED)
Поточна ціна Exeedme (XED) сьогодні становить 0.02052773 USD з ринковою капіталізацією $ 1.85M USD. Ціна XED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Exeedme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 221.94K USD
- зміна ціни Exeedme протягом дня — +2.97%
- циркуляційна пропозиція – 90.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Exeedme до USD становила $ +0.00059209.
За останні 30 днів зміна ціни Exeedme до USD становила $ -0.0008588514.
За останні 60 днів зміна ціни Exeedme до USD становила $ +0.0045177838.
За останні 90 днів зміна ціни Exeedme до USD становила $ -0.008593602476313627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00059209
|+2.97%
|30 днів
|$ -0.0008588514
|-4.18%
|60 днів
|$ +0.0045177838
|+22.01%
|90 днів
|$ -0.008593602476313627
|-29.50%
Останній аналіз цін Exeedme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.07%
+2.97%
+7.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Exeedme is a blockchain-powered tournament platform allowing gamers at all skill-levels to monetise their skills.
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