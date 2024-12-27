Сьогоднішня ціна Exeedme (XED)

Поточна ціна Exeedme (XED) сьогодні становить 0.02052773 USD з ринковою капіталізацією $ 1.85M USD. Ціна XED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exeedme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 221.94K USD

- зміна ціни Exeedme протягом дня — +2.97%

- циркуляційна пропозиція – 90.00M USD

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