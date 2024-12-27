Сьогоднішня ціна ExchangeCoin (EXCC)

Поточна ціна ExchangeCoin (EXCC) сьогодні становить 0.02104178 USD з ринковою капіталізацією $ 635.61K USD. Ціна EXCC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ExchangeCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.08K USD

- зміна ціни ExchangeCoin протягом дня — -1.01%

- циркуляційна пропозиція – 30.21M USD

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