Ціна ExchangeCoin (EXCC)
Поточна ціна ExchangeCoin (EXCC) сьогодні становить 0.02104178 USD з ринковою капіталізацією $ 635.61K USD. Ціна EXCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ExchangeCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.08K USD
- зміна ціни ExchangeCoin протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 30.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ExchangeCoin до USD становила $ -0.00021578581617344.
За останні 30 днів зміна ціни ExchangeCoin до USD становила $ -0.0042546584.
За останні 60 днів зміна ціни ExchangeCoin до USD становила $ +0.0090909474.
За останні 90 днів зміна ціни ExchangeCoin до USD становила $ +0.00530784949300728.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00021578581617344
|-1.01%
|30 днів
|$ -0.0042546584
|-20.22%
|60 днів
|$ +0.0090909474
|+43.20%
|90 днів
|$ +0.00530784949300728
|+33.74%
Останній аналіз цін ExchangeCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-1.01%
-10.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.
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