Сьогоднішня ціна ExchangeArt (ART)

Поточна ціна ExchangeArt (ART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна ART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ExchangeArt:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ExchangeArt протягом дня — -0,61%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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