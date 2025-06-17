Ціна ExchangeArt (ART)
Поточна ціна ExchangeArt (ART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна ART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ExchangeArt:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ExchangeArt протягом дня — -0,61%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ExchangeArt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ExchangeArt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ExchangeArt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ExchangeArt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,61%
|30 днів
|$ 0
|-16,47%
|60 днів
|$ 0
|+8,69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ExchangeArt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,43%
-0,61%
-0,66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ExchangeArt is the largest on-chain art marketplace. Launched during October 2021 in Solana, it grew to over 27,000 Artists and 50,000 Collectors with over 350,000 Artworks sold and $28M in art sales. During 2023 it was the first art marketplace to go cross-chain after adding Ethereum support. It has sponsored Solana Hacker Houses around the world for the past 2 years, and hosted live exhibitions in over 15 cities in 3 different continents.
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Розуміння токеноміки ExchangeArt (ART) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ART зараз!
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