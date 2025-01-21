Сьогоднішня ціна Exchange Token Plus (EXTO+)

Поточна ціна Exchange Token Plus (EXTO+) сьогодні становить 1.15 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXTO+ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exchange Token Plus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07M USD

- зміна ціни Exchange Token Plus протягом дня — +10.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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