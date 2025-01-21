Ціна Exchange Token Plus (EXTO+)
Поточна ціна Exchange Token Plus (EXTO+) сьогодні становить 1.15 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXTO+ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Exchange Token Plus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07M USD
- зміна ціни Exchange Token Plus протягом дня — +10.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Exchange Token Plus до USD становила $ +0.108135.
За останні 30 днів зміна ціни Exchange Token Plus до USD становила $ +0.0289123800.
За останні 60 днів зміна ціни Exchange Token Plus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Exchange Token Plus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.108135
|+10.39%
|30 днів
|$ +0.0289123800
|+2.51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Exchange Token Plus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+10.39%
+12.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EXTO is a revenue-type reward token. We support EXTO PLAN using the "HARVEST WORLD" program developed with the accumulated know-how of experts. EXTO PLAN is a project that generates and distributes profits by participating in FX margin trading through token staking. PLAN participants can verify the performance of "HARVEST WORLD" through staking and receive rewards at the same time. You can also directly check the real-time trading situation through the platform. EXTO aims to expand the sustainable ecosystem and social trading that anyone can easily participate in.
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