Сьогоднішня ціна Exchange Request for Bitbon

Поточна ціна Exchange Request for Bitbon (ERBB) сьогодні становить $ 0,769084, зі зміною 2,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ERBB до USD становить $ 0,769084 за ERBB.

Exchange Request for Bitbon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 288 239, з циркуляційною пропозицією у 374,84K ERBB. Протягом останніх 24 годин ERBB торгувався між $ 0,76234 (мінімум) та $ 0,796381 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,068, тоді як історичний мінімум — $ 0,692041.

У короткостроковій динаміці ERBB змінився на -1,45% за останню годину та на -9,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,88K.

Ринкова інформація щодо Exchange Request for Bitbon (ERBB)

Ринкова капіталізація $ 288,24K$ 288,24K $ 288,24K Обсяг (за 24 год) $ 1,88K$ 1,88K $ 1,88K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 288,24K$ 288,24K $ 288,24K Циркуляційне постачання 374,84K 374,84K 374,84K Загальна пропозиція 374 835,7374993155 374 835,7374993155 374 835,7374993155

Поточна ринкова капіталізація Exchange Request for Bitbon — $ 288,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,88K. Циркуляційна пропозиція ERBB — 374,84K, зі загальною пропозицією 374835.7374993155. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 288,24K.