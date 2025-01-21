Ціна Exchange Genesis Ethlas Medium (XGEM)
Поточна ціна Exchange Genesis Ethlas Medium (XGEM) сьогодні становить 0.00003806 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XGEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Exchange Genesis Ethlas Medium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24 USD
- зміна ціни Exchange Genesis Ethlas Medium протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Exchange Genesis Ethlas Medium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Exchange Genesis Ethlas Medium до USD становила $ -0.0000014820.
За останні 60 днів зміна ціни Exchange Genesis Ethlas Medium до USD становила $ +0.0000206880.
За останні 90 днів зміна ціни Exchange Genesis Ethlas Medium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000014820
|-3.89%
|60 днів
|$ +0.0000206880
|+54.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Exchange Genesis Ethlas Medium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.97%
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