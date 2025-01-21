Сьогоднішня ціна Excelon (XLON)

Поточна ціна Excelon (XLON) сьогодні становить 0.229625 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XLON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Excelon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.68K USD

- зміна ціни Excelon протягом дня — +0.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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