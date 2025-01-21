Ціна Excelon (XLON)
Поточна ціна Excelon (XLON) сьогодні становить 0.229625 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XLON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Excelon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.68K USD
- зміна ціни Excelon протягом дня — +0.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Excelon до USD становила $ +0.00134366.
За останні 30 днів зміна ціни Excelon до USD становила $ +0.0012843615.
За останні 60 днів зміна ціни Excelon до USD становила $ -0.0005652449.
За останні 90 днів зміна ціни Excelon до USD становила $ +0.00453515780175646.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00134366
|+0.59%
|30 днів
|$ +0.0012843615
|+0.56%
|60 днів
|$ -0.0005652449
|-0.24%
|90 днів
|$ +0.00453515780175646
|+2.01%
Останній аналіз цін Excelon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+0.59%
+0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Excelon (XLON) Coin is the native coin of XLON Chain, a next-generation public blockchain that enables instant global transactions between people and businesses. Excelon (XLON) Coin is becoming an integral part of the EXCELON Ecosystem (https://excelon.io) in terms of technology for its payment and DeFi services. The EXCELON Ecosystem uses the Excelon (XLON) Coin as the Native Utility Currency for all payments and rewards on its platform, thus contributing a ready-made market with a high diversity of products and services such as IBAN Wallets, Mastercard/ Visa debit cards, Crypto Wallet and Exchange, Defi Earn, Stake and Credit functionalities, etc. The Excelon (XLON) Coin can be used with decentralized wallets to execute transactions in real-time with minimal cost and security, receive Earnouts for staking and smart contract execution and rewards for participating in mining services. At the same time XLON can be used within the Excelon Ecosystem as a means of payment for certain services, subscription plans to receive amazing rewards such as Spotify, Netflix, Uber, Airbnb etc when using the Excelon products for payments, etc.
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