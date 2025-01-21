Ціна Excalibur (EXC)
Поточна ціна Excalibur (EXC) сьогодні становить 0.00268253 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Excalibur:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02 USD
- зміна ціни Excalibur протягом дня — -6.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Excalibur до USD становила $ -0.000182757279094092.
За останні 30 днів зміна ціни Excalibur до USD становила $ -0.0012894795.
За останні 60 днів зміна ціни Excalibur до USD становила $ -0.0008989549.
За останні 90 днів зміна ціни Excalibur до USD становила $ -0.001367830846919703.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000182757279094092
|-6.37%
|30 днів
|$ -0.0012894795
|-48.06%
|60 днів
|$ -0.0008989549
|-33.51%
|90 днів
|$ -0.001367830846919703
|-33.77%
Останній аналіз цін Excalibur: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-6.37%
-26.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Excalibur is a Fantom-based highly flexible and ecosystem-oriented AMM providing fee mining, swap referrals and customizable fees. It aims for long-term efficiency and sustainability through advanced shareholding mechanisms, time vault staking & project-owned liquidity.
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