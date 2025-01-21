Сьогоднішня ціна Exactly Wrapped stETH (EXAWSTETH)

Поточна ціна Exactly Wrapped stETH (EXAWSTETH) сьогодні становить 3,862.4 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXAWSTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exactly Wrapped stETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Exactly Wrapped stETH протягом дня — -0.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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