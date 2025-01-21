Сьогоднішня ціна Exactly WBTC (EXAWBTC)

Поточна ціна Exactly WBTC (EXAWBTC) сьогодні становить 102,357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXAWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exactly WBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Exactly WBTC протягом дня — +1.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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