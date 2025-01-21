Ціна Exactly WBTC (EXAWBTC)
Поточна ціна Exactly WBTC (EXAWBTC) сьогодні становить 102,357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXAWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Exactly WBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Exactly WBTC протягом дня — +1.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Exactly WBTC до USD становила $ +1,151.16.
За останні 30 днів зміна ціни Exactly WBTC до USD становила $ +6,599.5904034000.
За останні 60 днів зміна ціни Exactly WBTC до USD становила $ +4,008.7709622000.
За останні 90 днів зміна ціни Exactly WBTC до USD становила $ +35,460.678.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,151.16
|+1.13%
|30 днів
|$ +6,599.5904034000
|+6.45%
|60 днів
|$ +4,008.7709622000
|+3.92%
|90 днів
|$ +35,460.678
|+53.01%
Останній аналіз цін Exactly WBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
+1.13%
+8.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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