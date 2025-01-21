Сьогоднішня ціна Exactly USD Coin (EXAUSDC)

Поточна ціна Exactly USD Coin (EXAUSDC) сьогодні становить 0.999982 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXAUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exactly USD Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Exactly USD Coin протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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