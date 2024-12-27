Сьогоднішня ціна Exactly Token (EXA)

Поточна ціна Exactly Token (EXA) сьогодні становить 0.159731 USD з ринковою капіталізацією $ 293.70K USD. Ціна EXA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exactly Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.71K USD

- зміна ціни Exactly Token протягом дня — -1.99%

- циркуляційна пропозиція – 1.84M USD

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