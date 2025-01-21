Сьогоднішня ціна Exactly Optimism (EXAOP)

Поточна ціна Exactly Optimism (EXAOP) сьогодні становить 1.64 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXAOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exactly Optimism:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Exactly Optimism протягом дня — -1.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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