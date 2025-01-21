Ціна Exactly Optimism (EXAOP)
Поточна ціна Exactly Optimism (EXAOP) сьогодні становить 1.64 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXAOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Exactly Optimism:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Exactly Optimism протягом дня — -1.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Exactly Optimism до USD становила $ -0.02794656.
За останні 30 днів зміна ціни Exactly Optimism до USD становила $ -0.0866662920.
За останні 60 днів зміна ціни Exactly Optimism до USD становила $ -0.3061450320.
За останні 90 днів зміна ціни Exactly Optimism до USD становила $ -0.05788987.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.02794656
|-1.66%
|30 днів
|$ -0.0866662920
|-5.28%
|60 днів
|$ -0.3061450320
|-18.66%
|90 днів
|$ -0.05788987
|-3.40%
Останній аналіз цін Exactly Optimism: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-1.66%
-4.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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