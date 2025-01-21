Сьогоднішня ціна EXA (EXA)

Поточна ціна EXA (EXA) сьогодні становить 0.01728805 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна EXA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EXA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.84K USD

- зміна ціни EXA протягом дня — +4.93%

- циркуляційна пропозиція – 76.83M USD

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