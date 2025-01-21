Ціна EXA (EXA)
Поточна ціна EXA (EXA) сьогодні становить 0.01728805 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна EXA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EXA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.84K USD
- зміна ціни EXA протягом дня — +4.93%
- циркуляційна пропозиція – 76.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EXA до USD становила $ +0.0008123.
За останні 30 днів зміна ціни EXA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EXA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EXA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0008123
|+4.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EXA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.93%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EXA Market is an NFT marketplace empowering creators and collectors. With a strong emphasis on quality over quantity, the platform aims to reshape the perception of NFTs by enabling artists and creators to express their authentic visions. By offering seamless and secure onboarding for users, EXA Market is dedicated to fostering a community that values creativity, accessibility, and innovation in the blockchain space.
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