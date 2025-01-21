Ціна Evulus (EVU)
Поточна ціна Evulus (EVU) сьогодні становить 0.00260476 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Evulus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.45 USD
- зміна ціни Evulus протягом дня — -1.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Evulus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Evulus до USD становила $ -0.0000748975.
За останні 60 днів зміна ціни Evulus до USD становила $ -0.0005255704.
За останні 90 днів зміна ціни Evulus до USD становила $ -0.0013433650061156525.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.89%
|30 днів
|$ -0.0000748975
|-2.87%
|60 днів
|$ -0.0005255704
|-20.17%
|90 днів
|$ -0.0013433650061156525
|-34.02%
Останній аналіз цін Evulus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.89%
-7.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Evulus is a company dedicated to the orientation and education of people about the crypto world, bringing tools and improvements to make the adoption of said technology more flexible.
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