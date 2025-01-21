Сьогоднішня ціна Evulus (EVU)

Поточна ціна Evulus (EVU) сьогодні становить 0.00260476 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Evulus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.45 USD

- зміна ціни Evulus протягом дня — -1.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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