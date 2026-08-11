Сьогоднішня ціна Evrmore

Поточна ціна Evrmore (EVR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EVR до USD становить $ 0 за EVR.

Evrmore наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 218,805, з циркуляційною пропозицією у 11.12B EVR. Протягом останніх 24 годин EVR торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EVR змінився на -- за останню годину та на +94.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Evrmore (EVR)

Ринкова капіталізація $ 218.81K$ 218.81K $ 218.81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 218.82K$ 218.82K $ 218.82K Циркуляційне постачання 11.12B 11.12B 11.12B Загальна пропозиція 11,120,339,464.26589 11,120,339,464.26589 11,120,339,464.26589

Поточна ринкова капіталізація Evrmore — $ 218.81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EVR — 11.12B, зі загальною пропозицією 11120339464.26589. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 218.82K.