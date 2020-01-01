Токеноміка EvoSimGame (ESIM) Дізнайтеся ключову інформацію про EvoSimGame (ESIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EvoSimGame (ESIM) ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies. Офіційний вебсайт: https://evosimgame.com/ Whitepaper: https://evosimgame.com/docs Купити ESIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EvoSimGame (ESIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EvoSimGame (ESIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,52M $ 3,52M $ 3,52M Загальна пропозиція: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Циркуляційна пропозиція: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,52M $ 3,52M $ 3,52M Історичний максимум: $ 0,091641 $ 0,091641 $ 0,091641 Історичний мінімум: $ 0,05084 $ 0,05084 $ 0,05084 Поточна ціна: $ 0,070318 $ 0,070318 $ 0,070318 Дізнайтеся більше про ціну EvoSimGame (ESIM)

Токеноміка EvoSimGame (ESIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EvoSimGame (ESIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ESIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ESIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ESIM, досліджуйте ціну токена ESIM в реальному часі!

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