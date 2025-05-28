Сьогоднішня ціна EvoSimGame (ESIM)

Поточна ціна EvoSimGame (ESIM) сьогодні становить 0,07548 USD з ринковою капіталізацією $ 3,77M USD. Ціна ESIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EvoSimGame:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни EvoSimGame протягом дня — +2,07%

- циркуляційна пропозиція – 50,00M USD

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