Ціна EvoSimGame (ESIM)
Поточна ціна EvoSimGame (ESIM) сьогодні становить 0,07548 USD з ринковою капіталізацією $ 3,77M USD. Ціна ESIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EvoSimGame:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни EvoSimGame протягом дня — +2,07%
- циркуляційна пропозиція – 50,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EvoSimGame до USD становила $ +0,00153231.
За останні 30 днів зміна ціни EvoSimGame до USD становила $ +0,0094513716.
За останні 60 днів зміна ціни EvoSimGame до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EvoSimGame до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00153231
|+2,07%
|30 днів
|$ +0,0094513716
|+12,52%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EvoSimGame: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,69%
+2,07%
+3,24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.
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