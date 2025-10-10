Дослідіть токеноміку EvoPay (EPAY) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів EPAY, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку EvoPay (EPAY) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів EPAY, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Докладніше про EPAY Інформація про ціну EPAY Whitepaper EPAY Офіційний вебсайт EPAY Токеноміка EPAY Прогноз ціни EPAY

Токеноміка EvoPay (EPAY)

Дізнайтеся ключову інформацію про EvoPay (EPAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Токеноміка та аналіз ціни EvoPay (EPAY)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EvoPay (EPAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,82K $ 3,82K $ 3,82K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,82K $ 3,82K $ 3,82K Історичний максимум: $ 0,201269 $ 0,201269 $ 0,201269 Історичний мінімум: $ 0,00378613 $ 0,00378613 $ 0,00378613 Поточна ціна: $ 0,00381772 $ 0,00381772 $ 0,00381772 Дізнайтеся більше про ціну EvoPay (EPAY) Купити EPAY зараз! Інформація EvoPay (EPAY) EvoPay is a decentralized, privacy-first payment protocol tailored for the Telegram ecosystem. It empowers users to send and receive a variety of crypto assets, including ETH, stablecoins, and custom tokens, all while maintaining full user privacy, avoiding KYC, and ensuring every transaction is verifiable on-chain. The entire process is streamlined through an intuitive Telegram bot, eliminating the need for browser-based wallets, extensions, or complicated interfaces. EvoPay solves the critical problem of integrating crypto with social communication platforms by offering users an environment that is both familiar and secure. Whether you're a trader, community admin, merchant, or individual user, EvoPay allows you to manage your crypto finances with the ease of messaging. Users can transact using only their Telegram usernames, and every transfer is logged transparently in both the chat and blockchain. The platform does not hold custody of user funds or data, ensuring complete decentralization. A key innovation within EvoPay is the introduction of the first-ever Accountant AI Agent a built-in, intelligent assistant that acts like a personal crypto accountant. This AI agent automatically monitors your transaction activity, organizes spending history, suggests budgeting strategies, and can help users manage their financial goals over time. Офіційний вебсайт: https://www.evopay.me/ Whitepaper: https://docs.evopay.me/ Токеноміка EvoPay (EPAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EvoPay (EPAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EPAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EPAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку EPAY, досліджуйте ціну токена EPAY в реальному часі!

Прогноз ціни EPAY

Хочете знати, куди рухається EPAY? Наша сторінка прогнозу ціни EPAY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена EPAY зараз! Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням. Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності