Сьогоднішня ціна EvolvAi (EVOAI)

Поточна ціна EvolvAi (EVOAI) сьогодні становить 0.00210114 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EvolvAi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.57 USD

- зміна ціни EvolvAi протягом дня — -0.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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