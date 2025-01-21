Ціна EvolvAi (EVOAI)
Поточна ціна EvolvAi (EVOAI) сьогодні становить 0.00210114 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EvolvAi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.57 USD
- зміна ціни EvolvAi протягом дня — -0.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EvolvAi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EvolvAi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EvolvAi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EvolvAi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EvolvAi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
-0.27%
-99.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Two sides of innovation in one platform: 🤖 Custom AI Agents – Tailored intelligence for personalized problem-solving. 🔄 Blockchain Workflow Automation – Streamlining processes for seamless efficiency. EvolvAi is a groundbreaking platform that bridges the gap between Ai customization and Blockchain Automation Workflows. With EvolvLabs, anyone can easily customize, fine-tune, and deploy pre-trained Ai models or do the same for your Blockchain Automation Workflows without any coding or technical expertise. Our intuitive no-code environment empowers users to focus on real-world applications while our cutting-edge infrastructure handles the heavy lifting in the background. Afterwards, you can share your creation on our Marketplace to monetize from it. Whether you're creating a smart Blockchain Workflow Automation or fine-tuning an Ai agents, EvolvAi makes it all seamless and accessible. With EvolvAi, innovation is no longer limited to experts – it’s available to everyone.
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