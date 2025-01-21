Сьогоднішня ціна Evoload (EVLD)

Поточна ціна Evoload (EVLD) сьогодні становить 0.00072428 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Evoload:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.94 USD

- зміна ціни Evoload протягом дня — +6.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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