Що таке Evoload ( EVLD)

Upgrading transportation through Blockchain We are here to enhance and disrupt the logistical and transportation scene and deliver smart logistics for a greener world. The first F.X. platform in Europe to offer business intelligence solutions that benefit all stakeholders by using blockchain technology to create an unprecedented rewarding workflow.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Evoload (EVLD) Whitepaper Офіційний вебсайт