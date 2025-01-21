Ціна Evoload (EVLD)
Поточна ціна Evoload (EVLD) сьогодні становить 0.00072428 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Evoload:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.94 USD
- зміна ціни Evoload протягом дня — +6.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Evoload до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Evoload до USD становила $ +0.0000127694.
За останні 60 днів зміна ціни Evoload до USD становила $ -0.0000510123.
За останні 90 днів зміна ціни Evoload до USD становила $ -0.000146598610635443.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.20%
|30 днів
|$ +0.0000127694
|+1.76%
|60 днів
|$ -0.0000510123
|-7.04%
|90 днів
|$ -0.000146598610635443
|-16.83%
Останній аналіз цін Evoload: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+6.20%
-14.64%
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