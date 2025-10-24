Актуальна ціна EVIVO Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EVIVO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EVIVO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна EVIVO Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EVIVO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EVIVO на MEXC вже зараз.

Докладніше про EVIVO

Інформація про ціну EVIVO

Офіційний вебсайт EVIVO

Токеноміка EVIVO

Прогноз ціни EVIVO

Логотип EVIVO Token

Ціна EVIVO Token (EVIVO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EVIVO до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни EVIVO Token (EVIVO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:07:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни EVIVO Token (EVIVO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна EVIVO Token (EVIVO) становить --. За останні 24 години EVIVO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EVIVO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EVIVO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EVIVO Token (EVIVO)

$ 27,14K
$ 27,14K$ 27,14K

--
----

$ 36,16K
$ 36,16K$ 36,16K

750,39M
750,39M 750,39M

999 624 018,027891
999 624 018,027891 999 624 018,027891

Поточна ринкова капіталізація EVIVO Token — $ 27,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EVIVO — 750,39M, зі загальною пропозицією 999624018.027891. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,16K.

Історія ціни EVIVO Token (EVIVO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EVIVO Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EVIVO Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EVIVO Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EVIVO Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-20,15%
60 днів$ 0-16,37%
90 днів$ 0--

Що таке EVIVO Token (EVIVO)

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

Ресурс EVIVO Token (EVIVO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни EVIVO Token (USD)

Скільки коштуватиме EVIVO Token (EVIVO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів EVIVO Token (EVIVO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо EVIVO Token.

Перегляньте прогноз ціни EVIVO Token вже зараз!

EVIVO до місцевих валют

Токеноміка EVIVO Token (EVIVO)

Розуміння токеноміки EVIVO Token (EVIVO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EVIVO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про EVIVO Token (EVIVO)

Скільки сьогодні коштує EVIVO Token (EVIVO)?
Актуальна ціна EVIVO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EVIVO до USD?
Поточна ціна EVIVO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація EVIVO Token?
Ринкова капіталізація EVIVO — $ 27,14K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EVIVO?
Циркуляційна пропозиція EVIVO — 750,39M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EVIVO?
EVIVO досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EVIVO?
Історична мінімальна ціна EVIVO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі EVIVO?
Актуальний обсяг торгівлі EVIVO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна EVIVO цього року?
EVIVO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EVIVO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:07:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для EVIVO Token (EVIVO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

