Ціна Evire (EVIRE)
Поточна ціна Evire (EVIRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Evire:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.38 USD
- зміна ціни Evire протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Evire до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Evire до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Evire до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Evire до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.45%
|60 днів
|$ 0
|-46.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Evire: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Evire is a layer 1 blockchain project designed to support a new era of dApps across various specialized domains, including AI, gaming, RWA and DePIN. By providing native support tailored to these sectors, Evire enables developers to leverage blockchain technology for creating advanced, secure and efficient dApps. Its architecture includes unique frameworks for each domain, integrating essential features like off-chain computation, decentralized storage and specialized smart contract libraries to support the unique needs of different applications.
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