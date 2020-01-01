Токеноміка Evin Token (EVIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Evin Token (EVIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Evin Token (EVIN) Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life. Офіційний вебсайт: https://www.evintoken.com Whitepaper: https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf Купити EVIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Evin Token (EVIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Evin Token (EVIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,28K $ 7,28K $ 7,28K Загальна пропозиція: $ 995,00K $ 995,00K $ 995,00K Циркуляційна пропозиція: $ 945,00K $ 945,00K $ 945,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 7,66K $ 7,66K $ 7,66K Історичний максимум: $ 0,491699 $ 0,491699 $ 0,491699 Історичний мінімум: $ 0,00539557 $ 0,00539557 $ 0,00539557 Поточна ціна: $ 0,00769991 $ 0,00769991 $ 0,00769991 Дізнайтеся більше про ціну Evin Token (EVIN)

Токеноміка Evin Token (EVIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Evin Token (EVIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EVIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EVIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EVIN, досліджуйте ціну токена EVIN в реальному часі!

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