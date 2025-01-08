Ціна Evin Token (EVIN)
Поточна ціна Evin Token (EVIN) сьогодні становить 0.04311322 USD з ринковою капіталізацією $ 40.74K USD. Ціна EVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Evin Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.29K USD
- зміна ціни Evin Token протягом дня — +10.66%
- циркуляційна пропозиція – 945.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Evin Token до USD становила $ +0.00415196.
За останні 30 днів зміна ціни Evin Token до USD становила $ +0.0029198298.
За останні 60 днів зміна ціни Evin Token до USD становила $ -0.0123766284.
За останні 90 днів зміна ціни Evin Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00415196
|+10.66%
|30 днів
|$ +0.0029198298
|+6.77%
|60 днів
|$ -0.0123766284
|-28.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Evin Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+10.66%
-16.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.
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