Сьогоднішня ціна Evin Token (EVIN)

Поточна ціна Evin Token (EVIN) сьогодні становить 0.04311322 USD з ринковою капіталізацією $ 40.74K USD. Ціна EVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Evin Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.29K USD

- зміна ціни Evin Token протягом дня — +10.66%

- циркуляційна пропозиція – 945.00K USD

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