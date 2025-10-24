Інформація щодо ціни Evil Larry (LARRY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00580743 $ 0,00580743 $ 0,00580743 Мін. за 24 год $ 0,00607487 $ 0,00607487 $ 0,00607487 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00580743$ 0,00580743 $ 0,00580743 Макс. за 24 год $ 0,00607487$ 0,00607487 $ 0,00607487 Рекордний максимум $ 0,088823$ 0,088823 $ 0,088823 Найнижча ціна $ 0,00155563$ 0,00155563 $ 0,00155563 Зміна ціни (за 1 год) +0,67% Зміна ціни (1 дн.) +2,46% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,06%

Актуальна ціна Evil Larry (LARRY) становить $0,00602024. За останні 24 години LARRY торгувався між мінімумом у $ 0,00580743 і максимумом у $ 0,00607487, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LARRY становить $ 0,088823, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00155563.

Що стосується короткострокових результатів, то LARRY змінився на +0,67% за останню годину, +2,46% за 24 години та на -22,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Evil Larry (LARRY)

Ринкова капіталізація $ 6,01M$ 6,01M $ 6,01M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,01M$ 6,01M $ 6,01M Циркуляційне постачання 998,50M 998,50M 998,50M Загальна пропозиція 998 496 951,2507986 998 496 951,2507986 998 496 951,2507986

Поточна ринкова капіталізація Evil Larry — $ 6,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LARRY — 998,50M, зі загальною пропозицією 998496951.2507986. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,01M.