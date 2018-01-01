Токеноміка EvidenZ (BCDT) Дізнайтеся ключову інформацію про EvidenZ (BCDT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EvidenZ (BCDT) Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date. Офіційний вебсайт: https://www.evidenz.io/ Whitepaper: https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf Купити BCDT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EvidenZ (BCDT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EvidenZ (BCDT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 807,33K $ 807,33K $ 807,33K Загальна пропозиція: $ 36,14M $ 36,14M $ 36,14M Циркуляційна пропозиція: $ 34,44M $ 34,44M $ 34,44M FDV (повністю розведена вартість): $ 847,14K $ 847,14K $ 847,14K Історичний максимум: $ 0,454986 $ 0,454986 $ 0,454986 Історичний мінімум: $ 0,00256645 $ 0,00256645 $ 0,00256645 Поточна ціна: $ 0,0234401 $ 0,0234401 $ 0,0234401 Дізнайтеся більше про ціну EvidenZ (BCDT)

Токеноміка EvidenZ (BCDT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EvidenZ (BCDT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BCDT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BCDT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BCDT, досліджуйте ціну токена BCDT в реальному часі!

Прогноз ціни BCDT Хочете знати, куди рухається BCDT? Наша сторінка прогнозу ціни BCDT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BCDT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!