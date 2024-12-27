Сьогоднішня ціна EvidenZ (BCDT)

Поточна ціна EvidenZ (BCDT) сьогодні становить 0.03809817 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна BCDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EvidenZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.14K USD

- зміна ціни EvidenZ протягом дня — -10.06%

- циркуляційна пропозиція – 34.67M USD

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