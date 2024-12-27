Ціна EvidenZ (BCDT)
Поточна ціна EvidenZ (BCDT) сьогодні становить 0.03809817 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна BCDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EvidenZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.14K USD
- зміна ціни EvidenZ протягом дня — -10.06%
- циркуляційна пропозиція – 34.67M USD
Отримуйте оновлення цін BCDT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BCDT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EvidenZ до USD становила $ -0.00426189228047129.
За останні 30 днів зміна ціни EvidenZ до USD становила $ -0.0039539499.
За останні 60 днів зміна ціни EvidenZ до USD становила $ +0.0049477026.
За останні 90 днів зміна ціни EvidenZ до USD становила $ +0.00140439662327026.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00426189228047129
|-10.06%
|30 днів
|$ -0.0039539499
|-10.37%
|60 днів
|$ +0.0049477026
|+12.99%
|90 днів
|$ +0.00140439662327026
|+3.83%
Останній аналіз цін EvidenZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-11.18%
-10.06%
+7.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BCDT до AUD
A$0.0613380537
|1 BCDT до GBP
￡0.0300975543
|1 BCDT до EUR
€0.0365742432
|1 BCDT до USD
$0.03809817
|1 BCDT до MYR
RM0.1702988199
|1 BCDT до TRY
₺1.3418175474
|1 BCDT до JPY
¥6.0099863175
|1 BCDT до RUB
₽3.9999268683
|1 BCDT до INR
₹3.2600604069
|1 BCDT до IDR
Rp614.4865268751
|1 BCDT до PHP
₱2.2169325123
|1 BCDT до EGP
￡E.1.9380539079
|1 BCDT до BRL
R$0.2354466906
|1 BCDT до CAD
C$0.0548613648
|1 BCDT до BDT
৳4.545111681
|1 BCDT до NGN
₦58.9752051966
|1 BCDT до UAH
₴1.5947893962
|1 BCDT до VES
Bs1.94300667
|1 BCDT до PKR
Rs10.5886243881
|1 BCDT до KZT
₸19.7093262861
|1 BCDT до THB
฿1.2949567983
|1 BCDT до TWD
NT$1.2515248845
|1 BCDT до CHF
Fr0.034288353
|1 BCDT до HKD
HK$0.2956417992
|1 BCDT до MAD
.د.م0.3832675902