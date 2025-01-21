Ціна EveryCoin (EVY)
Поточна ціна EveryCoin (EVY) сьогодні становить 0.00000437 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EveryCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 203.95 USD
- зміна ціни EveryCoin протягом дня — +6.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EveryCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EveryCoin до USD становила $ -0.0000004606.
За останні 60 днів зміна ціни EveryCoin до USD становила $ -0.0000005830.
За останні 90 днів зміна ціни EveryCoin до USD становила $ -0.000002917366975730319.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.62%
|30 днів
|$ -0.0000004606
|-10.54%
|60 днів
|$ -0.0000005830
|-13.34%
|90 днів
|$ -0.000002917366975730319
|-40.03%
Останній аналіз цін EveryCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.45%
+6.62%
-0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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