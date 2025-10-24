Інформація щодо ціни Everybody (HOLD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00164477$ 0,00164477 $ 0,00164477 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,67% Зміна ціни (1 дн.) +2,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,38%

Актуальна ціна Everybody (HOLD) становить --. За останні 24 години HOLD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HOLD становить $ 0,00164477, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HOLD змінився на +1,67% за останню годину, +2,83% за 24 години та на -15,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Everybody (HOLD)

Ринкова капіталізація $ 8,67M$ 8,67M $ 8,67M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,67M$ 8,67M $ 8,67M Циркуляційне постачання 27,78B 27,78B 27,78B Загальна пропозиція 27 780 713 256,829243 27 780 713 256,829243 27 780 713 256,829243

Поточна ринкова капіталізація Everybody — $ 8,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOLD — 27,78B, зі загальною пропозицією 27780713256.829243. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,67M.