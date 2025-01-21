Ціна Every Game (EGAME)
Поточна ціна Every Game (EGAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGAME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Every Game:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 381.01 USD
- зміна ціни Every Game протягом дня — +11.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Every Game до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Every Game до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Every Game до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Every Game до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.26%
|30 днів
|$ 0
|-12.91%
|60 днів
|$ 0
|+11.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Every Game: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+11.26%
-8.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SAMSUNG GAMES' EVERY GAME is a game platform project that attracts blockchain games from partners and indie game developers.EGMAE tokens are used to play games and purchase items. It is also used for content purchases and commissions in the NFT market. The NFT market will also be paid for payments on cross-chain and other networks.
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