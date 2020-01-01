Токеноміка EverValue Coin (EVA) Дізнайтеся ключову інформацію про EverValue Coin (EVA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EverValue Coin (EVA) EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders. Офіційний вебсайт: https://evervaluecoin.com/ Whitepaper: https://evervaluecoin.com/white-paper/ Купити EVA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EverValue Coin (EVA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EverValue Coin (EVA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,70M $ 17,70M $ 17,70M Загальна пропозиція: $ 18,77M $ 18,77M $ 18,77M Циркуляційна пропозиція: $ 15,60M $ 15,60M $ 15,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,30M $ 21,30M $ 21,30M Історичний максимум: $ 3,16 $ 3,16 $ 3,16 Історичний мінімум: $ 0,17006 $ 0,17006 $ 0,17006 Поточна ціна: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Дізнайтеся більше про ціну EverValue Coin (EVA)

Токеноміка EverValue Coin (EVA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EverValue Coin (EVA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EVA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EVA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EVA, досліджуйте ціну токена EVA в реальному часі!

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