Сьогоднішня ціна EverValue Coin (EVA)

Поточна ціна EverValue Coin (EVA) сьогодні становить 0.589975 USD з ринковою капіталізацією $ 8.52M USD. Ціна EVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EverValue Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.82K USD

- зміна ціни EverValue Coin протягом дня — +1.05%

- циркуляційна пропозиція – 14.45M USD

Отримуйте оновлення цін EVA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EVA.