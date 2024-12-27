Сьогоднішня ціна EverRise (RISE)

Поточна ціна EverRise (RISE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.30M USD. Ціна RISE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EverRise:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.29K USD

- зміна ціни EverRise протягом дня — -2.58%

- циркуляційна пропозиція – 71.62B USD

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