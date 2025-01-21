Ціна EverReflect (EVRF)
Поточна ціна EverReflect (EVRF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVRF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EverReflect:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.14 USD
- зміна ціни EverReflect протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EverReflect до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EverReflect до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EverReflect до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EverReflect до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.75%
|60 днів
|$ 0
|+6.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EverReflect: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EverReflect is a hyper reflection utility token with tax reduction & delayed dev burn. EVRF holders will earn a 15% Reward in Binance-Peg (BUSD) reflections for every BUY/SELL (Min. 1,000,000 Tokens)
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