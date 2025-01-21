Ціна EVERMOON SOL (EVERMOON)
Поточна ціна EVERMOON SOL (EVERMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVERMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EVERMOON SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 867.03 USD
- зміна ціни EVERMOON SOL протягом дня — -5.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EVERMOON SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EVERMOON SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EVERMOON SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EVERMOON SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.12%
|30 днів
|$ 0
|+2.59%
|60 днів
|$ 0
|-43.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EVERMOON SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-5.12%
+24.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is EVERMOON SOL(EVERMOON)? EVERMOON is a meme cryptocurrency token on Solana blockchain with zero percent tax fees on buy and sell transactions. The total supply of EVERMOON is 719,986,219. Individuals from diverse backgrounds can come together, connect, and unleash their creativity.Team strives to foster an atmosphere that encourages learning, collaboration, and personal growth, where every member can contribute and benefit from the collective wisdom of the community.
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