Ціна Everlodge (ELDG)
Поточна ціна Everlodge (ELDG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ELDG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Everlodge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 637.88 USD
- зміна ціни Everlodge протягом дня — -4.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Everlodge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Everlodge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Everlodge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Everlodge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.04%
|30 днів
|$ 0
|-45.16%
|60 днів
|$ 0
|-61.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Everlodge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-4.04%
-4.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Everlodge have created a groundbreaking business model which aims to reimagine the holiday home landscape. Everlodge’s platform is the ideal marketplace for investors to buy fractions of; a multi-million dollar hotel in New York, an AirBNB in London and a villa in the Maldives. Requiring less than $250 to get started and purchased solely with cryptocurrency, Everlodge’s marketplace operates within 3 parameters; complete decentralization, instantaneous purchases and full anonymity. Users of the Everlodge platform all get the advantages of a real estate investor such as; Appreciation in the value of assets Passive income in the form of monthly payments Ability to decide which properties and developments they would like to invest in Our vision is to make the real estate market accessible to investors worldwide regardless of their origin, country, or credit score with a global decentralized Real Estate NFT marketplace backed by real world properties. Enjoy Real Estate NFT investments without banks, hidden fees, or geographic limits.
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