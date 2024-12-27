Сьогоднішня ціна EverETH Reflect (EVERETH)

Поточна ціна EverETH Reflect (EVERETH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 760.42K USD. Ціна EVERETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EverETH Reflect:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.94 USD

- зміна ціни EverETH Reflect протягом дня — +0.94%

- циркуляційна пропозиція – 378.16T USD

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