Ціна EverETH (EETH)
Поточна ціна EverETH (EETH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EverETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.10 USD
- зміна ціни EverETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EverETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EverETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EverETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EverETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.27%
|60 днів
|$ 0
|-6.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EverETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EverETH aims to become a leading innovator and creator of decentralized applications (dApps) and protocols on the Ethereum blockchain. EETH holders earn dividends in ETH based on their share of the total token supply from the EverETH's revenue. Furthermore, EETH holders have governance power, actively participating in DAO votes to shape the platform's future.
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