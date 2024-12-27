Ціна Everdome (DOME)
Поточна ціна Everdome (DOME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.57M USD. Ціна DOME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Everdome:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 433.68K USD
- зміна ціни Everdome протягом дня — +3.04%
- циркуляційна пропозиція – 27.03B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Everdome до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Everdome до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Everdome до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Everdome до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.04%
|30 днів
|$ 0
|+105.30%
|60 днів
|$ 0
|+67.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Everdome: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+3.04%
+19.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Everdome will provide a destination for Metahero’s remarkable tech to live, interact and flourish. Taking Metahero from the gateway into the metaverse, together with Everdome, to a fully ubiquitous web3 experience - to the point when you take off your VR headset you won’t be able to tell what’s real and what’s not.
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