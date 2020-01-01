Токеноміка Evercraft Ecotechnologies (ECET) Дізнайтеся ключову інформацію про Evercraft Ecotechnologies (ECET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Evercraft Ecotechnologies (ECET) Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production. Офіційний вебсайт: https://ecet.io Whitepaper: https://ecet.io/storage/ECET_WHITEPAPER-min.pdf Купити ECET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Evercraft Ecotechnologies (ECET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Evercraft Ecotechnologies (ECET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,07M $ 4,07M $ 4,07M Загальна пропозиція: $ 789,20M $ 789,20M $ 789,20M Циркуляційна пропозиція: $ 689,20M $ 689,20M $ 689,20M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,66M $ 4,66M $ 4,66M Історичний максимум: $ 0,289167 $ 0,289167 $ 0,289167 Історичний мінімум: $ 0,0058977 $ 0,0058977 $ 0,0058977 Поточна ціна: $ 0,00590254 $ 0,00590254 $ 0,00590254 Дізнайтеся більше про ціну Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Токеноміка Evercraft Ecotechnologies (ECET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Evercraft Ecotechnologies (ECET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ECET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ECET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ECET, досліджуйте ціну токена ECET в реальному часі!

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