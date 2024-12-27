Ціна Evercraft Ecotechnologies (ECET)
Поточна ціна Evercraft Ecotechnologies (ECET) сьогодні становить 0.03576099 USD з ринковою капіталізацією $ 24.63M USD. Ціна ECET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Evercraft Ecotechnologies:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.58K USD
- зміна ціни Evercraft Ecotechnologies протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 689.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Evercraft Ecotechnologies до USD становила $ +0.00017123.
За останні 30 днів зміна ціни Evercraft Ecotechnologies до USD становила $ -0.0097346421.
За останні 60 днів зміна ціни Evercraft Ecotechnologies до USD становила $ +0.0142022483.
За останні 90 днів зміна ціни Evercraft Ecotechnologies до USD становила $ +0.00703749608644058.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00017123
|+0.48%
|30 днів
|$ -0.0097346421
|-27.22%
|60 днів
|$ +0.0142022483
|+39.71%
|90 днів
|$ +0.00703749608644058
|+24.50%
Останній аналіз цін Evercraft Ecotechnologies: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.48%
-10.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.
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