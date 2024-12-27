Сьогоднішня ціна Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Поточна ціна Evercraft Ecotechnologies (ECET) сьогодні становить 0.03576099 USD з ринковою капіталізацією $ 24.63M USD. Ціна ECET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Evercraft Ecotechnologies:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.58K USD

- зміна ціни Evercraft Ecotechnologies протягом дня — +0.48%

- циркуляційна пропозиція – 689.20M USD

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