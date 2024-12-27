Ціна Eve AI (EVEAI)
Поточна ціна Eve AI (EVEAI) сьогодні становить 0.0121417 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна EVEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eve AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.51K USD
- зміна ціни Eve AI протягом дня — +2.58%
- циркуляційна пропозиція – 86.59M USD
Отримуйте оновлення цін EVEAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EVEAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eve AI до USD становила $ +0.00030529.
За останні 30 днів зміна ціни Eve AI до USD становила $ +0.0014603745.
За останні 60 днів зміна ціни Eve AI до USD становила $ +0.0002472414.
За останні 90 днів зміна ціни Eve AI до USD становила $ -0.002851357090713259.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00030529
|+2.58%
|30 днів
|$ +0.0014603745
|+12.03%
|60 днів
|$ +0.0002472414
|+2.04%
|90 днів
|$ -0.002851357090713259
|-19.01%
Останній аналіз цін Eve AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
+2.58%
-1.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EVEAI до AUD
A$0.019548137
|1 EVEAI до GBP
￡0.009591943
|1 EVEAI до EUR
€0.011656032
|1 EVEAI до USD
$0.0121417
|1 EVEAI до MYR
RM0.054273399
|1 EVEAI до TRY
₺0.427630674
|1 EVEAI до JPY
¥1.915353175
|1 EVEAI до RUB
₽1.274757083
|1 EVEAI до INR
₹1.038965269
|1 EVEAI до IDR
Rp195.833843551
|1 EVEAI до PHP
₱0.706525523
|1 EVEAI до EGP
￡E.0.617648279
|1 EVEAI до BRL
R$0.075035706
|1 EVEAI до CAD
C$0.017484048
|1 EVEAI до BDT
৳1.44850481
|1 EVEAI до NGN
₦18.795108766
|1 EVEAI до UAH
₴0.508251562
|1 EVEAI до VES
Bs0.6192267
|1 EVEAI до PKR
Rs3.374542681
|1 EVEAI до KZT
₸6.281265661
|1 EVEAI до THB
฿0.412696383
|1 EVEAI до TWD
NT$0.398854845
|1 EVEAI до CHF
Fr0.01092753
|1 EVEAI до HKD
HK$0.094219592
|1 EVEAI до MAD
.د.م0.122145502