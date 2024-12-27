Сьогоднішня ціна Eve AI (EVEAI)

Поточна ціна Eve AI (EVEAI) сьогодні становить 0.0121417 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна EVEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eve AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.51K USD

- зміна ціни Eve AI протягом дня — +2.58%

- циркуляційна пропозиція – 86.59M USD

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