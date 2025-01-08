Сьогоднішня ціна EVE (EVE)

Поточна ціна EVE (EVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.29K USD. Ціна EVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EVE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.01 USD

- зміна ціни EVE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 40.00M USD

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