Ціна EVE (EVE)
Поточна ціна EVE (EVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.29K USD. Ціна EVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.01 USD
- зміна ціни EVE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 40.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EVE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EVE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EVE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EVE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-60.05%
|60 днів
|$ 0
|-61.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-58.90%
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