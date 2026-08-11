Сьогоднішня ціна evaUSDT

Поточна ціна evaUSDT (EVAUSDT) сьогодні становить $ 0,999216, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EVAUSDT до USD становить $ 0,999216 за EVAUSDT.

evaUSDT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 942 402, з циркуляційною пропозицією у 2,94M EVAUSDT. Протягом останніх 24 годин EVAUSDT торгувався між $ 0,99863 (мінімум) та $ 0,999686 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,014, тоді як історичний мінімум — $ 0,984861.

У короткостроковій динаміці EVAUSDT змінився на -- за останню годину та на +0,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,33K.

Ринкова інформація щодо evaUSDT (EVAUSDT)

Ринкова капіталізація $ 2,94M$ 2,94M $ 2,94M Обсяг (за 24 год) $ 7,33K$ 7,33K $ 7,33K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,94M$ 2,94M $ 2,94M Циркуляційне постачання 2,94M 2,94M 2,94M Загальна пропозиція 2 944 623,491588 2 944 623,491588 2 944 623,491588

Поточна ринкова капіталізація evaUSDT — $ 2,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,33K. Циркуляційна пропозиція EVAUSDT — 2,94M, зі загальною пропозицією 2944623.491588. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,94M.