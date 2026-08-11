Сьогоднішня ціна evaUSDC

Поточна ціна evaUSDC (EVAUSDC) сьогодні становить $ 1,002, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EVAUSDC до USD становить $ 1,002 за EVAUSDC.

evaUSDC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 498 522, з циркуляційною пропозицією у 2,34M EVAUSDC. Протягом останніх 24 годин EVAUSDC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,002, тоді як історичний мінімум — $ 0,978684.

У короткостроковій динаміці EVAUSDC змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 50,85.

Ринкова інформація щодо evaUSDC (EVAUSDC)

Ринкова капіталізація $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Обсяг (за 24 год) $ 50,85$ 50,85 $ 50,85 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Циркуляційне постачання 2,34M 2,34M 2,34M Загальна пропозиція 2 337 927,118067 2 337 927,118067 2 337 927,118067

Поточна ринкова капіталізація evaUSDC — $ 2,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 50,85. Циркуляційна пропозиція EVAUSDC — 2,34M, зі загальною пропозицією 2337927.118067. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,50M.