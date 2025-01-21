Ціна Evanesco Network (EVA)
Поточна ціна Evanesco Network (EVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Evanesco Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 451.93 USD
- зміна ціни Evanesco Network протягом дня — +5.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Evanesco Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Evanesco Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Evanesco Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Evanesco Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.61%
|30 днів
|$ 0
|-3.37%
|60 днів
|$ 0
|+6.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Evanesco Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+5.61%
-8.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EVA provides a decentralized, flexible, and secure network infrastructure for the encryption ecosystem, which provides an easy-to-use and unified security fortress privacy protocol layer middleware product for multiple chains. In the multi-chain ecology, EVA completes a scalable, high-efficiency, heterogeneous cross-chain privacy asset agreement. As a result, EVA can provide safe, reliable, and efficient network access and encrypted financial services for many ecosystems such as Web3.0 applications, NFT, and DeFi.
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