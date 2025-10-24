Інформація щодо ціни EVANA (EVANA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) -2,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,01%

Актуальна ціна EVANA (EVANA) становить --. За останні 24 години EVANA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EVANA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EVANA змінився на +0,14% за останню годину, -2,79% за 24 години та на -17,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EVANA (EVANA)

Ринкова капіталізація $ 94,91K$ 94,91K $ 94,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 94,91K$ 94,91K $ 94,91K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація EVANA — $ 94,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EVANA — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 94,91K.