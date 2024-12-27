Сьогоднішня ціна Evadore (EVA)

Поточна ціна Evadore (EVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.19K USD. Ціна EVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Evadore:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.38K USD

- зміна ціни Evadore протягом дня — -9.63%

- циркуляційна пропозиція – 666.49M USD

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