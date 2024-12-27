Ціна EVA Intelligence (EVAI)
Поточна ціна EVA Intelligence (EVAI) сьогодні становить 0.01756978 USD з ринковою капіталізацією $ 295.17K USD. Ціна EVAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EVA Intelligence:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.00 USD
- зміна ціни EVA Intelligence протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 16.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EVA Intelligence до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EVA Intelligence до USD становила $ -0.0055460152.
За останні 60 днів зміна ціни EVA Intelligence до USD становила $ -0.0130589937.
За останні 90 днів зміна ціни EVA Intelligence до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0055460152
|-31.56%
|60 днів
|$ -0.0130589937
|-74.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EVA Intelligence: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eva Intelligence is working on the development of an L1 chain, with distributed neural nodes, which allows the execution of models in a distributed way. The nodes execute decentralized applications called EVO´s. The sum of all the EVO´s integrates a higher intelligence called EVA. Developed by EVA Labs Foundation, the EVA blockchain is specialized in the execution of AI models, preventing centralization and single control.
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