Сьогоднішня ціна EVA Intelligence (EVAI)

Поточна ціна EVA Intelligence (EVAI) сьогодні становить 0.01756978 USD з ринковою капіталізацією $ 295.17K USD. Ціна EVAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EVA Intelligence:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.00 USD

- зміна ціни EVA Intelligence протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 16.80M USD

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